“Mai troppo tardi per donare un organo”, 84enne salva altre vite donando reni e fegato



La pensionata, originaria di Trani, ha donato reni e fegato che nelle scorse ore sono stati espiantati in Puglia e trapiantati in altri soggetti che erano in lista di attesa. “Questa donna ha consentito ad altre persone, magari anche più giovani, di continuare a vivere. Il suo gesto di amore è commovente” sottolineano i medici.

Continua a leggere



La pensionata, originaria di Trani, ha donato reni e fegato che nelle scorse ore sono stati espiantati in Puglia e trapiantati in altri soggetti che erano in lista di attesa. “Questa donna ha consentito ad altre persone, magari anche più giovani, di continuare a vivere. Il suo gesto di amore è commovente” sottolineano i medici.

Continua a leggere

Continua a leggere