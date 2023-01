Maltempo a Rimini, sepolti dalla neve in Valmarecchia: scomparsa 70enne



Ancora disagi dovuti al maltempo in provincia di Rimini: sepolti dalla neve i cittadini in Valmarecchia. Una donna di 70 anni risulta scomparsa dalla serata di ieri: in corso le ricerche del soccorso alpino.

