Messina Denaro da domani si curerà in carcere e parteciperà a udienza del processo su stragi del ’92



Domani Matteo Messina Denaro comincerà le chemio nel carcere dell’Aquila, dove è attualmente detenuto in regime di 41 bis. Sempre domani dovrebbe partecipare in videoconferenza all’udienza del processo ai mandanti delle stragi di Capaci e via D’Amelio in corso davanti alla Corte d’assise d’Appello di Caltanissetta.

