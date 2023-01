Messina Denaro, due mesi fa la rivelazione del pentito in tv: “È malato, trattativa per arrestarlo”



Risalgono a due mesi fa le dichiarazioni del pentito Salvatore Boiardo in tv su La7 riguardanti l’allora presunto arresto di Matteo Messina Denaro: “Magari presumiamo che sia molto malato e faccia una trattativa per consegnarsi lui stesso per fare un arresto clamoroso?”.

