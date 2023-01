Messina Denaro, il nipote che lo ha rinnegato: “Il suo arresto una carezza sul cuore, ora collabori”



L’intervista di Fanpage.it a Giuseppe Cimarosa, nipote di Matteo Messina Denaro, che da tempo ha rinnegato: “Per me e la mia famiglia è stato un momento di felicità, non ce l’aspettavamo più. Impossibile che nessuno sapesse chi fosse. Mi viene il dubbio che non se ne sia mai andato”.

Continua a leggere



L’intervista di Fanpage.it a Giuseppe Cimarosa, nipote di Matteo Messina Denaro, che da tempo ha rinnegato: “Per me e la mia famiglia è stato un momento di felicità, non ce l’aspettavamo più. Impossibile che nessuno sapesse chi fosse. Mi viene il dubbio che non se ne sia mai andato”.

Continua a leggere

Continua a leggere