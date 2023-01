Messina Denaro in cella da 10 giorni ha parlato solo con i medici: “Non sono quello descritto in Tv”



Nei suoi primi 10 giorni in cella, Messina Denaro avrebbe incontrato solo i medici che si stanno occupando della sua terapia, suggerendo “cure speciali” in Israele. “Non sono quello che descrivono in Tv”

