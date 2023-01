Messina Denaro, parla la figlia Lorenza: “Non voglio vederlo e non andrò ai colloqui”



La 27enne Lorenza Alagna non avrebbe mai incontrato il padre e non intende farlo neppure ora, dopo il suo arreso. Oggi abita a Castelvetrano e il 14 luglio 2021 ha dato alla luce suo figlio, al quale non ha dato il nome del genitore.

