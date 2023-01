Modena, prof accusata di aver adescato studenti minorenni: “Ci sono dei video”



La professoressa sarebbe stata allontanata in via precauzionale dalla scuola, un istituto superiore di Modena, dopo aver avuto atteggiamenti espliciti. Risulterebbe indagata per adescamento di minore.

