Muore a 6 anni per un incidente in minimoto, condannato il papà di Marco Scaravelli



È stato condannato per omicidio colposo il padre di Marco Scaravelli, il bambino di 6 anni morto in un incidente in minimoto nel 2016. Il tribunale di Mantova ha ritenuto l’uomo responsabile della morte del figlio.

