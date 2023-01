Oggi i funerali dei 3 ragazzi morti in Puglia: Leo aveva sviluppato un’app contro gli incidenti



Lutto cittadino per i funerali oggi a Massafra, dove vivevano i due fratelli Leonardo e Antonella, e cordoglio a Martina Franca in cui era nato il ragazzo alla guida dell’auto che si è schiantata contro un muro sulla ex statale 581.

