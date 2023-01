Oroscopo di oggi 18 gennaio 2023: Toro e Capricorno sono insaziabili



L’oroscopo di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Con la Luna in Sagittario e Plutone congiunto al Sole, abbiamo la sensazione che qualsiasi desiderio sia raggiungibile. Vale soprattutto per i segni di terra: Vergine, Toro e Capricorno!

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Con la Luna in Sagittario e Plutone congiunto al Sole, abbiamo la sensazione che qualsiasi desiderio sia raggiungibile. Vale soprattutto per i segni di terra: Vergine, Toro e Capricorno!

Continua a leggere

Continua a leggere