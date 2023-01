Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 2 all’8 gennaio 2023: Gemelli e Acquario non smettono di brindare



Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dello zodiaco per la settimana che va dal 2 all’8 gennaio 2023 saranno i segni d’aria a tornare in vetta. Marte resta nel segno dei Gemelli mentre Venere entra in Acquario.

