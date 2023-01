Pamela Mastropietro, il dolore della mamma: “Che altro avrebbero dovuto farle per avere la condanna?”



In vista del processo di Appello bis per Innocent Oseghale, la mamma di Pamela Mastropietro chiede una condanna all’ergastolo per l’imputato: “È inevitabile che sia così. Non mi aspetto altro, dopo tutto quello che mia figlia ha passato, dopo tutto quello che le è stato fatto”.

Continua a leggere



In vista del processo di Appello bis per Innocent Oseghale, la mamma di Pamela Mastropietro chiede una condanna all’ergastolo per l’imputato: “È inevitabile che sia così. Non mi aspetto altro, dopo tutto quello che mia figlia ha passato, dopo tutto quello che le è stato fatto”.

Continua a leggere

Continua a leggere