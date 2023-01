Papa Francesco: “Bisogna farsi da parte al momento giusto, nessun protagonismo nella Chiesa”



Ricordando che i cristiani sono chiamati ad uno spirito di servizio che non cerca riconoscimenti, il Pontefice si è rivolto in primo luogo proprio ai sacerdoti, ricordando che sono “chiamati a predicare e celebrare non per protagonismo o per interesse, ma per accompagnare gli altri a Gesù.

Continua a leggere



Ricordando che i cristiani sono chiamati ad uno spirito di servizio che non cerca riconoscimenti, il Pontefice si è rivolto in primo luogo proprio ai sacerdoti, ricordando che sono “chiamati a predicare e celebrare non per protagonismo o per interesse, ma per accompagnare gli altri a Gesù.

Continua a leggere

Continua a leggere