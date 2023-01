Parte in auto per andare in Calabria e scompare: in corso le ricerche di Francesco Iacovelli



È scomparso dal 5 gennaio Francesco Iacovelli, giovane 32enne residente nella provincia di Bari. Il ragazzo aveva lasciato la sua abitazione per raggiungere la Calabria in auto, ma di lui si sono perse le tracce.

