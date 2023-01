Patrigno la affida agli zii ma non dà soldi, bimba di 3 anni lasciata senza cibo e picchiata a sangue



La bambina era stata affidata alla coppia dal patrigno, perché la moglie e madre della piccola era stata arrestata. La piccola è stata poi sottoposta a vessazioni e violenze terribili come ritorsione perché non sarebbero più arrivati i soldi per il suo mantenimento.

