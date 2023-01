Paysafecard e i pagamenti digitali: ecco i migliori metodi da usare online

Negli ultimi anni i pagamenti digitali hanno conosciuto un vero e proprio boom nel nostro Paese, unendo la convenienza degli strumenti transazionali con la sicurezza e la praticità dei canali più smart e innovativi. Ma quali sono i migliori metodi da usare online? Quali delle decine di alternative sono più sicure, semplici e competitive?

Abbiamo selezionato 4 soluzioni innovative e convenienti: scopriamo insieme quali sono.

PaySafeCard

Cominciamo con PaySafeCard, uno dei metodi di pagamento digitale a più elevato tasso di crescita negli ultimi anni. Non è certamente un caso che oggi giorno quasi i casinò online che accettano Paysafecardsiano non solamente i principali e più noti, quanto anche gli operatori emergenti che, all’interno della lista degli strumenti transazionali accettati e resi disponibili, non mancano di presentare anche PaySafeCard.

Sul perché PaySafeCard stia diventando così popolare, non vi sono grandi dubbi: permette di pagare online anche senza conto bancario o carta di credito, non richiede alcun dato personale, garantisce la possibilità di effettuare pagamenti senza rischi, sicuri e veloci, ed è accettata in tutto il mondo in migliaia di shop online.

Chi vuole utilizzare PaySafeCard, pertanto, non deve far altro che:

– trovare un punto vendita

– acquistare un codice prepagato PaySafeCard da 10 euro a 100 euro

– ricaricare il proprio conto e pagare online in tutti i punti vendita che espongono il logo PaySafeCard.

L’importo massimo per transazione è di 1.000 euro, permettendo così di utilizzare questo canale digitale anche per pagamenti di importi rilevanti.

Per quanto riguarda invece i costi, gli utenti attivi di PaySafeCard possono beneficiare della registrazione di un conto PaySafeCard gratuitamente. Non ci sono commissioni se si utilizza regolarmente il conto, mentre ci sono 5 euro di commissione mensile nel caso in cui il proprio conto non abbia alcuna transazione per più di 12 mesi.

PayPal

Se PaySafeCard è lo strumento di pagamento digitale a più alto tasso di crescita, PayPal è certamente quello più conosciuto e utilizzato. Peraltro, chi già utilizza PayPal non avrà alcuna difficoltà a comprendere perché questo servizio sia leader mondiale nei pagamenti elettronici: oggi, con PayPal, è possibile fare praticamente di tutto:

– inviare denaro in pochi secondi agli amici

– dividere il conto e le spese di gruppo

– ricevere notifiche di pagamento istantanee

– pagare in tre rate senza interessi in milioni di negozi online

– pagare wireless con l’app PayPal

– e molto altro ancora.

Oltre che i servizi per i consumatori, PayPal ha da tempo sviluppato una ricca gamma di soluzioni Business per le aziende e i professionisti. Insomma, un vero e proprio must per chi desidera disporre di uno strumento di facile utilizzo, completo e professionale, da portare sempre con sé sul proprio smartphone!

Skrill

Tra gli strumenti di pagamento più utilizzati in ambito internazionale spicca anche Skrill, un’app con cui è possibile pagare in negozi online, siti di gaming e piattaforme di trading in modo facile, veloce e sicuro, anche senza un conto corrente e collegamenti bancari.

Accettata in tutto il mondo su migliaia di siti, l’app facilita la gestione e lo spostamento di denaro tramite dispositivi mobili, con possibilità di monitorare la spesa in tempo reale e gestire le proprie finanze in pochi tap, ovunque ci si trovi.

Tra le tante funzionalità di Skrill rileviamo la possibilità di:

– effettuare pagamenti rapidi e sicuri e ricevere premi tramite punti fedeltà, esclusive offerte e vantaggi extra

– realizzare trasferimenti bancari online

– richiedere una carta prepagata con cui effettuare spese in negozio o prelevare denaro contante

– inviare e ricevere denaro localmente o all’estero in oltre 40 valute

– richiedere i pagamenti inviando un link al debitore.

Così come PayPal, anche Skrill ha riservato alle aziende delle soluzioni ad hoc di pratico utilizzo, allargando in tal modo il ventaglio di servizi e di utenti.

Neteller

Quando si parla di portafogli digitali che permettano di gestire il proprio denaro in maniera veloce, facile e sicura, Neteller non può che costituire uno dei massimi riferimenti per praticità e affidabilità.

Neteller è infatti un fornitore qualificato di servizi di pagamento online globale, con milioni di titolari di conti in tutto il mondo. Per utilizzare le soluzioni di pagamento Neteller basta effettuare un deposito di denaro sul proprio account e la somma sarà pronta per l’uso, ovunque e in qualsiasi momento. I fondi potranno altresì essere prelevati direttamente da migliaia di sportelli Bancomat in tutto il mondo, rendendo il conto Neteller una riserva di denaro flessibile e utilizzabile come si preferisce.

Chi lo desidera può inoltre richiedere l’emissione di una carta Net+ Prepaid Mastercard, uno strumento con cui è possibile spendere il proprio denaro online e in negozio, e prelevare presso qualsiasi strumento bancomat, in maniera ancora più immediata e pratica.

Come abbiamo già visto in occasione di PayPal e Skrill, infine, anche Neteller ha predisposto delle soluzioni business per le aziende, dimostrandosi un partner fondamentale per gli esercenti.