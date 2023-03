In data 06.03.2023 è stato pubblicato l’articolo con titolo “Livelli alti di acrilammide, ritirate patatine Amica Chips: l’allerta del ministero della Salute”

Lo studio legale associato D’Apolito, Pappalardo, Ortore, Lovati in nome e per conto di Amica Chips S.p.A., chiede la rettifica dell’articolo in quanto “il lotto ritirato dal mercato non si riferisce, come da Voi affermato in modo errato, alle patatine fritte prodotte da Amica Chips S.p.A. ma si riferisce al prodotto “Ortolana” composto da chips di verdure (pastinaca, patata dolce, barbabietola e carota) prodotte da Yellow Chips con sede nei Paesi Bassi e solo commercializzato inItalia da Amica ChipsS.p.A..”