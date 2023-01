Perché è stato arrestato Andrea Bonafede: cos’ha in mano la Procura contro l’alter ego di Messina Denaro



Secondo il gip che ha disposto l’arresto di Andrea Bonafede “l’indagato ha consapevolmente fornito a Matteo Messina Denaro, per oltre due anni, ogni strumento necessario per svolgere le proprie funzioni direttive: identità riservata, un covo sicuro, mezzi di locomozione da utilizzare per spostarsi in piena autonomia”.

