Pioggia, vento e freddo: forte maltempo e disagi sull’Italia, le previsioni meteo



Danni e disagi per il maltempo in Italia. Oggi allerta arancione in quattro regioni, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. Le previsioni meteo confermano che anche i prossimi giorni saranno burrascosi.

