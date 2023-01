Processo Ciro Grillo, per la prima volta in aula anche i genitori della ragazza che denunciò stupro



Nell’udienza in programma il prossimo 8 febbraio nell’ambito del processo per stupro nel quale è imputato Ciro Grillo, figlio di Beppe, sono stati chiamati a testimoniare per la prima volta i genitori della studentessa italo norvegese che denunciò la violenza.

