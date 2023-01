Rosa Leone, l’ex compagna di Andrea Bonafede: “Come faceva a dire di no a Messina Denaro?”



Rosa Leone è la ormai ex compagna dell’uomo che ha fornito documenti e molto altro al boss di Cosa Nostra, dice: “L’ho lasciato appena ho saputo tutto, ma lo capisco: come faceva a dire di no ad un boss? Sono ancora innamorata di lui”.

Continua a leggere



Rosa Leone è la ormai ex compagna dell’uomo che ha fornito documenti e molto altro al boss di Cosa Nostra, dice: “L’ho lasciato appena ho saputo tutto, ma lo capisco: come faceva a dire di no ad un boss? Sono ancora innamorata di lui”.

Continua a leggere

Continua a leggere