Saman Abbas, decimo rinvio per l’udienza del padre: il 7 febbraio la decisione sull’estradizione



Rinvita per la decima volta l’udienza per l’estradizione in Italia di Shabbar Abbas, il padre di Saman, accusato dell’omicidio della figlia avvenuto nell’aprile 2021. Il giudice ha rinviato al 7 febbraio la prossima udienza.

