Saman Abbas, ottavo rinvio udienza del padre in Pakistan. Iannuccelli (Penelope): “Non siamo ottimisti”



Ottavo rinvio dell’udienza di estrazione in Pakistan per Shabbar Abbas, papà di Saman. Questa volta manca il pubblico ministero. Il prossimo appuntamento in aula è previsto per il 26 gennaio. Iannuccelli (Associazione Penelope): “Non ho la palla di vetro ma ad oggi non sono ottimista”.

Continua a leggere



Ottavo rinvio dell’udienza di estrazione in Pakistan per Shabbar Abbas, papà di Saman. Questa volta manca il pubblico ministero. Il prossimo appuntamento in aula è previsto per il 26 gennaio. Iannuccelli (Associazione Penelope): “Non ho la palla di vetro ma ad oggi non sono ottimista”.

Continua a leggere

Continua a leggere