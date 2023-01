Se i “giovani con i cartelli che vogliono salvare il Pianeta” si sono stufati dell’ipocrisia dei governi



La resistenza a Luetzerath in Germania segna una svolta per il movimento per il clima in tutta Europa. E anche gli studenti e gli attivisti di Fridays For Future dopo cinque anni non credono più alle bugie dei governi sugli impegni per diminuire le emissioni, e sono pronti a forme di proteste più radicali, senza rinunciare alle manifestazioni di massa.

Continua a leggere



La resistenza a Luetzerath in Germania segna una svolta per il movimento per il clima in tutta Europa. E anche gli studenti e gli attivisti di Fridays For Future dopo cinque anni non credono più alle bugie dei governi sugli impegni per diminuire le emissioni, e sono pronti a forme di proteste più radicali, senza rinunciare alle manifestazioni di massa.

Continua a leggere

Continua a leggere