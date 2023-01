Siena, ambulanza non arriva in tempo per la neve: donna partorisce in casa al telefono con l’ostetrica



Ha partorito in casa la donna entrata in travaglio ieri mattina a San Quirico d’Orcia (Siena). A causa della neve l’ambulanza non è riuscita ad arrivare in tempo e così, aiutata da un’ostetrica al telefono, è riuscita a portare a termine il parto.

