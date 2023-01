Sparatoria davanti alla fermata dell’autobus, paura in strada ad Ancona: due feriti



La sparatoria è avvenuta all’alba di oggi, domenica 22 gennaio, in via Flavia, nei cosiddetti nuovi quartieri del comune marchigiano. A terra feriti sono rimasti un ragazzo di 22 anni e un quarantenne. Entrambi sono stati poi soccorsi e trasportati in ambulanza all’ospedale di Torrette.

