“Stavo cercando parcheggio”. Turista con la Panda sul Ponte Vecchio: scatta super multa



Si tratta di un turista, 34enne della California, che è entrato dal lato di Por Santa Maria. Olrre alla sanzione per transito in area pedonale, per lui è scattato il verbale perché al volante senza avere permesso internazionale di guida.

Continua a leggere



Si tratta di un turista, 34enne della California, che è entrato dal lato di Por Santa Maria. Olrre alla sanzione per transito in area pedonale, per lui è scattato il verbale perché al volante senza avere permesso internazionale di guida.

Continua a leggere

Continua a leggere