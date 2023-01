Suicida in carcere, Donatella aveva scritto a Maria De Filippi: “Aiutami a cambiare vita”



In una lettera scritta a Maria De Filippi prima di togliersi la vita in carcere, la 27enne Donatella Hodo chiedeva aiuto per cambiare vita. “Ho bisogno di una possibilità”, si legge nella missiva mai consegnata alla conduttrice tv.

Continua a leggere



In una lettera scritta a Maria De Filippi prima di togliersi la vita in carcere, la 27enne Donatella Hodo chiedeva aiuto per cambiare vita. “Ho bisogno di una possibilità”, si legge nella missiva mai consegnata alla conduttrice tv.

Continua a leggere

Continua a leggere