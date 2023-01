Torino, donna si suicida davanti al padre che per un mese le preparava il cappio per farla desistere



Laura C., impiegata amministrativa, da un mese tentava di suicidarsi. Il padre ha raccontato ai carabinieri che lui stesso per tutto questo tempo ha personalmente preparato il cappio alla figlia, per poi parlarle nel tentativo di farla a desistere.

Continua a leggere



Laura C., impiegata amministrativa, da un mese tentava di suicidarsi. Il padre ha raccontato ai carabinieri che lui stesso per tutto questo tempo ha personalmente preparato il cappio alla figlia, per poi parlarle nel tentativo di farla a desistere.

Continua a leggere

Continua a leggere