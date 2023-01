Torino, papà dona il tendine crociato del suo ginocchio al figlio di 14 anni



Per la prima volta in Italia eseguito un intervento di ricostruzione di un legamento crociato anteriore del ginocchio ricorrendo, per il trapianto, a una donazione da una persona vivente. Il beneficiario è stato un ragazzo di 14 anni di Pinerolo (Torino) mentre il donatore suo padre.

