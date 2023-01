Uccide moglie a coltellate e poi si suicida. La figlia: “Mamma, non meritavi questo. Lui egoista”



La struggente lettera pubblicata su Facebook di Francesca, la 17enne figlia di Teresa Di Tondo uccisa dal marito nella loro villetta di Trani: “Cara mamma, per me eri casa: ora dammi la forza per andare avanti”.

