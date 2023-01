Uccise il padre con 34 coltellate, Alex ora ha il cognome della madre. Al via nuovo processo a Torino



Non più Alex Pompa ma Cotoia. Così il giovane studente che uccise il padre con 34 coltellate per difendere la madre dalla furia violenta dell’uomo, ha scelto di assumere il cognome della mamma. Ieri è iniziato a Torino in processo d’appello.

