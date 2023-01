Ucciso da un colpo di fucile nel giardino di casa, tre amici di Fiore Cialfi indagati per omicidio



Sono tre le persone indagate per omicidio colposo per la morte di Fiore Cialfi, ucciso da un colpo di fucile partito per errore. Si tratta di tre amici della vittima che stavano provando l’arma nel giardino di casa di uno di loro.

