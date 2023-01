“Vederlo fa male al cuore ma Ryan tornerà”, il dolore della mamma del bimbo picchiato a Ventimiglia



“Vederlo e ascoltarlo in ospedale mi ha fatto male al cuore, tanto da non riuscire a respirare ma siamo consapevoli che Ryan tornerà a casa da noi” ha dichiarato la mamma del piccolo Ryan il bimbo picchiato selvaggiamente dal compagno della nonna paterna a Ventimiglia e ora ricoverato in gravi condizioni al Gaslini di Genova.

