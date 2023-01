Via libera alla farina di grillo per pane e pasta, ma gli italiani dicono no: “Mai sulle nostre tavole”



Dopo le locuste e le larve anche i grilli entrano a far parte dell’alimentazione europea. L’Ue ha infatti autorizzato la farina di grillo come alimento, ma non tutti sembrano accogliere la notizia con favore.

Continua a leggere



Dopo le locuste e le larve anche i grilli entrano a far parte dell’alimentazione europea. L’Ue ha infatti autorizzato la farina di grillo come alimento, ma non tutti sembrano accogliere la notizia con favore.

Continua a leggere

Continua a leggere