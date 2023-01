Virus respiratori, +300% di bambini in ospedale: terapie intensive piene e Pediatrie in affanno



Reparti di Pediatria in affanno e accessi record in pronto soccorso per i bambini. La causa è da ritrovare nei virus respiratori, aggravati da Covid, influenza e adenovirus. L’allarme è lanciato dalla Società italiana di Pediatria (Sip)

