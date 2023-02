Covid in Italia, contagi in aumento in 14 Regioni ma calano i decessi: il report Gimbe



Secondo l’ultimo report della Fondazione Gimbe sulla situazione Covid in Italia, sono in aumento i nuovi contagi, con una crescita in 14 Regioni dopo 6 settimane di calo, ma diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva e i decessi. Quinte dosi di vaccino al palo.

