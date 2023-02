Fratello agente morto con Borsellino: “Audio Messina Denaro? Che aspettarsi da uno che ha ucciso un bimbo?”



Ha fatto scalpore l’audio diffuso nei giorni scorsi nel quale si sente Mattia Messina Denaro in una chat: “Sono bloccato nel traffico per le commemorazioni di ‘sta minchia”. Salvatore Catalano, fratello di un agente morto nella strage di Via Amelia, commenta. “Lui viveva a 100 metri da casa mia, mai uno sguardo dai suoi fiancheggiatori”.

