Italiano disperso in Turchia, Tajani: “Angelo Zen non si trova: non è tra vittime albergo”



Ancora nessuna notizia di Angelo Zen, l’imprenditore veneto disperso in Turchia dopo il terremoto che lo scorso 6 febbraio ha colpito il paese e la Siria. Lo ha detto il ministro degli Esteri Tajani: “Angelo Zen non è stato riconosciuto tra le vittime estratte dalle macerie dell’albergo in cui risultava risiedere”.

