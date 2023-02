Piacenza, anziano segregato in una stanza di 2 metri per 3. Arrestato il figlio: “Non sono un mostro”



Un uomo di 73 anni è stato trovato in una piccola stanza di 2 metri per 3 con un paio di ciotole di cibo e una stufetta elettrica per riscaldarsi. Arrestato il figlio di 37 anni.

Continua a leggere



Un uomo di 73 anni è stato trovato in una piccola stanza di 2 metri per 3 con un paio di ciotole di cibo e una stufetta elettrica per riscaldarsi. Arrestato il figlio di 37 anni.

Continua a leggere

Continua a leggere