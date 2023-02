Saman Abbas, cos’è successo nella prima giornata del processo: “Versione del fratello non credibile”



Inizia il processo per l’omicidio di Saman Abbas: presenti per la prima udienza in aula i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, oltre allo zio Danish Hasnain, ritenuto l’esecutore materiale del delitto. Si spera di processare il padre in Pakistan in videoconferenza.

Continua a leggere



Inizia il processo per l’omicidio di Saman Abbas: presenti per la prima udienza in aula i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, oltre allo zio Danish Hasnain, ritenuto l’esecutore materiale del delitto. Si spera di processare il padre in Pakistan in videoconferenza.

Continua a leggere

Continua a leggere