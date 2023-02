Strage migranti Crotone, Save the Children: “Dramma minori, hanno visto corpi scomparire tra le onde”



Nella strage di migranti a Crotone molti sono minori: almeno 15 vittime avevano meno di 18 anni, tanti anche i superstiti. Provenivano da 3 dei 10 paesi peggiori al mondo in cui vivere per i bambini. Giovanna Di Benedetto (Save The Children) a Fanpage.it: “Stato di grandissima sofferenza emotiva. Tornino al centro delle decisioni politiche le persone e i loro diritti”.

