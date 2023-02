Urta un cinghiale mentre torna a casa dal lavoro: muore autista di bus toscano di 47 anni



Emanuele Diamanti, un uomo di 47 anni, era in sella al suo scooter quando ha urtato un cinghiale che attraversava la strada a Scaroeria. Per l’uomo non c’è stato niente da fare.

