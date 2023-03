“Amore mio, vedo la costa, tra poco saremo insieme”, l’ultima telefonata al marito prima del naufragio



La salma di Swar Zrebi lascia Crotone e torna in Turchia. La 23enne aveva intrapreso il viaggio per potersi ricongiungere con il consorte, stabilitosi in Germania.

