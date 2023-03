Andreea Rabciuc, nuovo appello della mamma: “Aiutatemi, sono disperata. Ditemi la verità su mia figlia”



L’appello della mamma di Andreea Rabciuc scomparsa da Jesi nella notte tra l’11 e il 12 marzo scorso nel corso della trasmissione Chi l’ha visto? in onda stasera su Rai3: “Farò di tutto per far emergere la verità. Per favore, aiutate una madre disperata”.

