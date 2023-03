Bomba carta davanti al Consolato italiano a New York: “Alfredo Cospito vive”



Un gruppo di 7 persone ha fatto esplodere una bomba carta nei pressi della sede del Consolato italiano a New York in favore dell’anarchico Alfredo Cospito. Esposti anche alcuni striscioni in suo nome.

