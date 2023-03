Chi era Carlo Vicentini, l’urologo che ha ucciso la moglie e i due figli a L’Aquila poi si è suicidato



Carlo Vicentini, 70 anni, aveva lavorato a lungo come primario del reparto di urologia dell’ospedale di Teramo. Professionista stimatissimo, era andato in pensione da pochi mesi. Avrebbe ucciso i familiari con una pistola legalmente detenuta, poi si sarebbe tolto la vita. L’omicidio suicidio in una villetta di Tempera, periferia de L’Aquila.

