Consulenze da super esperto e cattedre all’università ma la laurea non è valida: indagato per truffa



La scoperta è avvenuta quasi per caso nel corso di altre indagini in materia ambientale in provincia di Venezia svolti dai carabinieri della Forestale. L’uomo è finto sotto inchiesta ed è stato denunciato per truffa.

