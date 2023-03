Dà un pugno in auto alla compagna davanti alla figlia e le rompe il naso: allontanato da casa



Il 46enne deve rispondere per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesione personale. Il provvedimento dei carabinieri di Molinella, Bologna. Diverse le aggressioni nei confronti della compagna 32enne che, per paura del suo carattere vendicativo, non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo.

